Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à l’Inter Milan ? La réponse du clan Messi !

Publié le 31 juillet 2020 à 14h00 par T.M.

Ces derniers jours, l’Italie s’enflamme sur une possible arrivée de Lionel Messi à l’Inter Milan. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir l’entourage de la star du FC Barcelone.

En stoppant les négociations avec le FC Barcelone pour sa prolongation de contrat, Lionel Messi a jeté un énorme froid sur son avenir en Catalogne. En effet, l’Argentin n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc être libre l’été prochain. De quoi forcément alimenter de nombreuses rumeurs et dernièrement c’est notamment du côté de l’Inter Milan que le sextuple Ballon d’Or a été envoyé. Messi pourrait-il donc imiter Cristiano Ronaldo et ainsi filer en Italie ? Face à l’ampleur prise par ce dossier, les Lombards ont multiplié les démentis et dans l’entourage de Lionel Messi, on a également tenu à se manifester.

Le clan Messi met les choses au point