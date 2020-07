Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup à 300M€ proche d'être bouclé !

Publié le 31 juillet 2020 à 10h30 par D.M.

Le FC Barcelone devrait annoncer dans les prochaines heures la prolongation d’Ansu Fati jusqu’en 2024. Sa clause libératoire pourrait atteindre les 300M€.

Âgé de 17 ans, Ansu Fati est la nouvelle pépite issue du centre de formation du FC Barcelone. L’ailier gauche a fait ses premiers pas en Liga et en Ligue des champions cette saison. Auteur de 8 buts toutes compétitions confondues, Ansu Fati a impressionné pour sa première année dans l’équipe professionnelle. Des performances qui ont attiré le regard de clubs prestigieux à l’instar de Manchester United. Toutefois, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de laisser filer la jeune pépite cet été et une prolongation de contrat pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Ansu Fati va prolonger avec le Barça