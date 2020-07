Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation de Neymar serait-elle une bonne nouvelle pour le PSG ?

Publié le 31 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Décidé à quitter le PSG l’été dernier, Neymar semble aujourd’hui loin d’être dans le même état d’esprit. Désormais, la porte serait même ouverte à une possible prolongation de contrat. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale ?

Le feuilleton Neymar ne cesse d’animer le marché des transferts. En effet, depuis l’été dernier, le Brésilien cherche à quitter le PSG, où il ne se sent pas à l’aise, afin de revenir chez lui, au FC Barcelone. N’ayant pas eu gain de cause lors du dernier mercato estival, notamment à cause des problèmes financiers des Blaugrana, le joueur de Thomas Tuchel avait toujours en tête de retourner en Catalogne et cette envie était partagée par le Barça. Mais le coronavirus est passé par là et avec des caisses vides, Josep Maria Bartomeu ne peut pas envisager une opération XXL pour Neymar. Plus que jamais, le joueur de 28 ans semble donc être parti pour disputer une 4ème saison avec le club de la capitale, où il est lié jusqu’en 2022. Et ce n’est pas dit qu’il signe prochainement une prolongation de contrat…

Neymar enfin épanoui ?