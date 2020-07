Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ces révélations de taille sur l'opération Osimhen !

Publié le 31 juillet 2020 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 31 juillet 2020 à 19h34

Ce vendredi, le Napoli a officialisé l'arrivée de Victor Osimhen en provenance du LOSC. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, le transfert est estimée à 80M€ bonus compris. Mais en dehors de cette opération, les deux clubs ont bouclé un autre dossier...

Malgré l'attente dans ce dossier, pas de mauvaise surprise pour Victor Osimhen et le LOSC. Ce vendredi, le Napoli a officialisé l'arrivée de l'attaquant nigérian, une saison seulement après son arrivée en Ligue 1. Avec 18 buts en 38 apparitions sous le maillot lillois, l'attaquant de 21 ans est l'une des révélations de cette saison, incitant Aurelio De Laurentiis à faire le forcing pour s'attacher ses services pour les cinq prochaines années. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport dès le 30 juin dernier, les deux clubs se sont mis d'accord sur un transfert estimé à 80M€ bonus compris. Alors qu'Osimhen travaillait avec un agent belge, le désormais ex-buteur du LOSC a confié ses intérêts à une autre société durant les négociations pour son transfert, de quoi ralentir les discussions, mais pas les interrompre.

Pour Osimhen, c'est bien 80M€, mais...

Si les deux clubs n'ont pas révélé immédiatement le montant de l'opération, plusieurs sources proches du dossier à Lille ont révélé à l' AFP ce vendredi que l'opération atteignait bel et bien les 80M€ annoncés par le 10 Sport il y a un mois. Un gros coup pour le LOSC, qui recevra 70M€ + 10M€ si les bonus sont atteints, alors qu'Osimhen avait été recruté pour 14M€ en provenance de Charleroi en 2019. Une information confirmée par Aurelio De Laurentiis ce vendredi soir : « Nous sommes très heureux de l'arrivée d'Osimhen. Il portera le numéro 9. Gattuso voulait vraiment le signer, et Giuntoli (directeur sportif) a fait un excellent travail, car le joueur a changé d'agent pendant les négociations. Lille recevra environ 80 millions d'euros, alors que le joueur gagnera au fil des ans entre 4 et 4,5 millions d'euros par saison . » Mais derrière ce dossier se cache également une autre opération bien plus discrète entre le LOSC et Naples.

Une opération à 20M€ conclue en parallèle du deal Osimhen