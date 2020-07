Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, c'est déjà bouclé !

Publié le 31 juillet 2020 à 18h30 par B.C. mis à jour le 31 juillet 2020 à 18h33

Une année après son départ avorté du PSG, l'avenir de Neymar semble très clair aujourd'hui. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Brésilien ne quittera pas le club de la capitale durant l'été à moins d'un énorme coup de tonnerre. Une possibilité que n'imagine de toute façon pas son entourage...

C'est un Neymar surmotivé qui s'apprête à fouler la pelouse du Stade de France ce vendredi soir pour affronter l'OL. Une semaine après la victoire en Coupe de France contre l'ASSE (1-0), le Brésilien espère bien décrocher un nouveau trophée avec la Coupe de la Ligue afin de préparer au mieux la reprise de la Ligue des Champions. « L’équipe est confiante et unie. Comme je l’ai dit, nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait. C’est la somme de toutes les performances individuelles et d’une équipe forte qui n’ont amènera à remporter des titres », a d'ailleurs déclaré le numéro 10 du PSG cette semaine sur son site internet. Alors qu'il souhaitait à tout prix rejoindre le Barça il y a une année, Neymar se sent donc aujourd'hui pleinement intégré dans le projet parisien et a soif de victoires. Hors des terrains, le Brésilien se montre aussi heureux et n'hésite pas à déclarer son amour pour la Ville Lumière sur les réseaux sociaux, de quoi mettre fin aux rumeurs de départ.

Vers une saison supplémentaire au PSG pour Neymar

En effet, on ne devrait pas assister à une nouvelle saison du feuilleton Neymar durant l'été. Même s'il n'a pas ouvertement annoncé qu'il resterait une quatrième année dans la capitale comme l'a fait Kylian Mbappé, le joueur de 28 ans envisagerait malgré tout de rester au PSG comme l'a expliqué Bleacher Report cette semaine. De toute manière, la crise sanitaire liée au coronavirus n'offre pas beaucoup d'options à la star brésilienne. Au sein de son entourage, on considère qu'un transfert serait « difficilement réalisable » cet été d'après Le Parisien . Il faut dire que le club intéressé devra débourser une énorme somme pour s'attacher ses services puis lui offrir un salaire aussi juteux que celui qu'il perçoit actuellement au PSG. Ainsi, OK Diario expliquait il y a quelques jours que le FC Barcelone et le Real Madrid, sur ses traces ces dernières années, n'envisageraient pas de lancer l'assaut cet été en raison de cet obstacle financier, tandis qu'il n’aurait jamais été option pour un cador du championnat.

Et maintenant, la prolongation ?