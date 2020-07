Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie rassurante de Neymar sur son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ du PSG l’été dernier, Neymar est aujourd’hui bien plus épanoui dans les rangs du club de la capitale. Et le discours de l’attaquant brésilien sur son épanouissement personnel au sein du collectif parisien en dit long sur sa situation personnelle…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar se projette-t-il désormais sur le long terme au Parc des Princes, lui qui avait tout mis en œuvre pour tenter de quitter le club et retourner au FC Barcelone il y a un an ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 16 juillet dernier, Neymar se sent désormais comme un poisson dans l’eau et n’a jamais été aussi épanoui au PSG. Une atmosphère très positive qui devrait forcément influer sur son avenir, alors que Leonardo pourrait bientôt proposer une prolongation de contrat à l’attaquant brésilien. Et ce dernier a affiché un nouveau discours rassurant sur son avenir au PSG…

« Bien sûr que je suis heureux »