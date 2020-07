Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt acceptera-t-il l’offre d’Ajroudi pour racheter l’OM ?

Publié le 30 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce mercredi, le dossier du rachat de l’OM a encore pris une autre tournure avec l’annonce d’une offre officielle de Mohamed Ayachi Ajroudi. Frank McCourt acceptera-t-il cette proposition ?

Depuis plusieurs mois désormais, la vente de l’OM ne cesse de revenir sur la table. Mais cela est devenu plus concret que jamais suite à la sortie médiatique de Mourad Boudjellal, qui annonçait être porteur d’un projet colossal pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt en compagnie de l’homme d’affaire franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi. Depuis cette annonce, de nombreux rebondissements sont intervenus entre les annonces de l’Américain sur sa volonté de ne pas vendre, l’action en justice entamée à l’encontre des deux candidats au rachat de l’OM et l’annonce de McCourt à Ajroudi à propos du fait qu’il ne voulait pas négocier avec lui. Malgré cela, le Franco-tunisien est enfin passé aux choses concrètes avec l’annonce ce mercredi d’une offre pour racheter le club marseillais.

Quelle réponse pour McCourt ?