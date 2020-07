Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi attaque sur tous les fronts !

Publié le 30 juillet 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 30 juillet 2020 à 8h26

Juriste financier suisse, Marc Deschenaux a fait savoir mercredi soir que Mohamed Ayachi Ajroudi était très sérieux quant à l’offre de rachat de l’OM. Et cette déclaration lui permettrait de dissiper les éventuels doutes ainsi que de poser de réelles bases concernant une possible prise de pouvoir au club phocéen. Explications.

Malgré le fait que Frank McCourt, via ses avocats, a déjà fait savoir qu’il n’avait nullement l’intention de vendre l’OM et encore moins de discuter avec Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal à propos de leur offre de rachat, les deux hommes n’ont pas baissé les bras. Mercredi, sur le plateau de L’Équipe du soir , Marc Deschenaux a relancé ce dossier qui dure depuis déjà un mois. Le juriste financier a évoqué la volonté et la détermination de M.Ajroudi d’aller au bout de son idée. « M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition » . Et le plan des potentiels acheteurs se préciserait.

Une date butoir et des investissements prêts en coulisse