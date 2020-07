Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce du clan Ajroudi sur son offre de rachat !

Publié le 29 juillet 2020 à 20h45 par T.M.

Juriste de Mohamed Ayachi Ajroudi, Marc Deschenaux a livré de nouvelles précisions concernant l’offre de rachat pour l’OM.

Mohamed Ayachi Ajroudi est passé à l’action pour racheter l’OM. Bien que Frank McCourt persiste à dire qu’il n’est pas vendeur, l’homme d’affaires franco-tunisien est bien décidé à arriver à ses fins. Pour cela, ce mercredi, une offre a été formulée. « M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition », pouvait-on alors lire dans ce communiqué publié par le clan Ajroudi.

« L’offre est une formule »