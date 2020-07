Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Mohamed Ayachi Ajroudi rachetait un autre club en Ligue 1 ?

Publié le 29 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de racheter l’OM à Frank McCourt. Alors qu’une offre a été formulée ce mercredi, la réponse de Frank McCourt est désormais attendue. Et si l’homme d’affaires franco-tunisien venait à recevoir un non, il pourrait bien regarder ailleurs.

Le dossier du rachat de l’OM a donc encore connu un rebondissement ce mercredi. Bien que Frank McCourt avait fait savoir sa volonté de ne pas négocier avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour une vente du club phocéen, ce dernier est tout de même passé à l’offensive. Ainsi, une offre a été formulée et c’est le cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partenars, LLP, chargé de négocier le rachat de l’OM pour Ajroudi, qui a officialisé cela : « M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition ».

« On s’intéressera peut-être à d’autres clubs »

Mohamed Ayachi Ajroudi est donc désormais dans l’attente d’une réponse de Frank McCourt. L’Américain acceptera-t-il finalement de céder l’OM après avoir été inflexible ces dernières semaines ? Dans l’entourage de l’homme d’affaires franco-tunisien, on a toutefois tenu à mettre la pression sur l’actuel propriétaire du club phocéen. Et dans des propos accordés à Capital , Marc Deschenaux, avocat du cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, qui s’est chargé de cela après en avoir dit plus sur cette offre pour racheter l’Olympique de Marseille. Ainsi, l’avocat d’Ajroudi n’a pas hésité à évoquer la possibilité de racheter un autre club, y compris en France : « Aujourd’hui on a fait une offre, on dit oui ou on dit non. Mais s’il ne l’accepte pas, alors on verra ce qui va se passer. On s’intéressera peut-être à d’autres clubs, notre projet est méditerranéen, ce qui veut dire que ça peut être en France mais aussi en Espagne ou en Italie ».

Un projet qui a du mal à convaincre ?