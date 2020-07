Foot - Mercato - PSG

Mercato : La clé du dossier Cavani en la possession… de Bielsa ?

Publié le 30 juillet 2020 à 9h15 par Th.B.

Alors que le propriétaire de Leeds a récemment laissé la porte à une arrivée d’Edinson Cavani entrouverte, Marcelo Bielsa serait le décideur de ce gros dossier pour le promu de Premier League.

Et si El Matador rejoignait El Loco ? Sans club depuis la fin de son contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani peinerait à trouver un nouveau challenge. Il y aurait deux raisons principales à cela. D’une part son salaire important, puisqu’il touchait presque 18M€ par an au PSG et de l’autre son âge, lui qui a soufflé sa 33ème bougie au mois de février. Pour sa prochaine expérience européenne, sa grande priorité, Cavani réclamerait un salaire annuel avoisinant les 10M€. De quoi considérablement refroidir ses courtisans qui furent un temps légion, mais beaucoup seraient moins intéressés depuis la crise financière liée au Covid-19. Néanmoins, en Angleterre, Cavani semble disposer d’une belle option. Tout juste promu en Premier League grâce à son titre de champion de Championship, Leeds United a laissé la porte ouverte à l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Cavani a le profil parfait pour la Premier League. Pour le moment je n’ai pas encore parlé du moindre dossier mercato avec Bielsa, mais nous surveillons la situation de Cavani. Si Bielsa est d’accord, on pourrait faire une tentative » . Voici le témoignage livré dernièrement par Adriano Radrizzani, propriétaire de Leeds.

Bielsa, décideur du dossier Cavani