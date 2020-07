Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue surprenante de Tuchel a été très critiquée !

Publié le 30 juillet 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par le PSG pour 0€ en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker aurait suscite de nombreuses critiques au Pays-Bas au moment de faire ce choix de carrière selon son entourage.

Profitant de la blessure de Juan Bernat et de la méforme de Layvin Kurzawa, ses concurrents directs au PSG depuis maintenant un an, Mitchel Bakker (20 ans) a débuté la finale de la Coupe de France vendredi dernier face à l’ASSE (1-0). Le latéral gauche néerlandais, recruté gratuitement durant le mercato estival 2019, a d’ailleurs rendu une belle copie avec le PSG, lui qui n’avait été aligné qu’à trois reprises durant la saison par Thomas Tuchel. Pourtant, son choix de carrière avait suscité de nombreuses interrogations il y a un an lorsque Bakker décidait de quitter l’Ajax libre en repoussant une offre de prolongation.

« Certains disaient qu’il n’y allait que pour l’argent »