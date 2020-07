Foot - Mercato

Mercato : Enorme mise au point pour l'avenir d'Edinson Cavani !

Publié le 29 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Le Benfica Lisbonne a démenti les rumeurs qui annonçaient que le club portugais négociait avec Edinson Cavani, libre depuis son départ du PSG.

C’est un page qui s’est tournée au PSG. Après sept saisons passées à défendre les couleurs du club de la capitale, Edinson Cavani a fait ses bagages le 30 juin dernier. En effet, l’attaquant uruguayen était en fin de contrat et il n'a même pas prolongé pour disputer les derniers matchs en Ligue des Champions avec le PSG. Libre, Cavani se cherche désormais un nouveau et les rumeurs sont nombreuses à ce sujet. Ces derniers jours, il était notamment question d'un intérêt du Benfica et le début des négociations entre les deux parties. Des informations qui n'ont pas manqué de faire réagir le club lisboète.

« Cette information est complètement fausse »