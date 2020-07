Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volte-face de Neymar ?

Publié le 30 juillet 2020 à 12h45 par Th.B.

Pourtant déterminé à revenir au FC Barcelone l’été dernier, Neymar aurait au fil des mois totalement changé sa position concernant son avenir qu’il voit s’écrire au PSG désormais.

Elle paraît loin l’époque où Neymar voulait à tout prix quitter le PSG. L’été dernier, la star auriverde semblait déterminée à revenir au FC Barcelone, club qu’elle avait quitté pour signer avec le club de la capitale en 2017. Après de multiples réunions entre le PSG et le FC Barcelone, le club blaugrana s’était rendu compte que malgré les échanges proposés, l’indemnité de transfert réclamée par le PSG était trop importante. Pour parvenir à ses fins, Neymar aurait alors pris en considération le fait de débourser 20M€ de sa propre poche pour rejoindre le Barça et de baisser son salaire. Après la rédemption du début de saison, Neymar a semblé enfin heureux au PSG, comme son père l’a assuré en avril dernier, et cela se ressent sur ses réseaux sociaux. Son attaché de presse a d’ailleurs fait passer un message à Globoesporte , en son nom. « Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait. C’est la somme de toutes les performances individuelles et d’une équipe forte qui n’ont amènera à remporter des titres ».

La situation a changé pour Neymar