Mercato - Barcelone : Un nouvel assaut en préparation pour Lautaro Martinez ?

Publié le 30 juillet 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Pour prendre la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone voudrait à tout prix miser sur Lautaro Martinez. Alors que le buteur argentin pourrait prolonger avec l'Inter, le Barça saurait ce qu'il lui reste à faire pour rafler la mise. Eric Abidal et la direction catalane seraient dans l'obligation de vendre deux joueurs et de proposer au moins 80M€ en plus d'une contrepartie pour pouvoir négocier avec les Nerazzurri.

Le Barça ou l'Inter ? L'Inter ou le Barça ? Telle serait la question pour Lautaro Martinez. Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Nerazzurri , le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil du club blaugrana. En effet, Eric Abidal et la direction du FC Barcelone auraient fait de Lautaro Martinez leur grande priorité pour préparer la succession d'un Luis Suarez qui a déjà fêté ses 33 ans. Toutefois, pour arracher son numéro 10 à l'Inter, le Barça serait contraint d'employer les grands moyens. Alors qu'il souhaiterait conserver Lautaro Martinez, Antonio Conte ne réclamerait pas moins de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. A cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça serait dans l'incapacité de payer une telle somme. Ce qui limiterait considérablement son champ d'action en ce qui concerne Lautaro Martinez. De son côté, l'international argentin serait prêt à tout pour s'engager en faveur du FC Barcelone.

Lautaro Martinez prêt à recaler l'Inter pour le Barça ?

D'après les dernières indiscrétions de Sport.es , Lautaro Martinez serait déterminé à rejoindre le FC Barcelone et l'aurait fait savoir à la direction de l'Inter. Pour exaucer son souhait, le buteur des Nerazzurri serait prêt à faire preuve de patience. A en croire les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce mercredi, Lautaro Martinez aurait tenu à rassurer les dirigeants du FC Barcelone en leur indiquant qu'il était disposé à attendre l'été 2021 et à ne pas prolonger son contrat avec l'Inter pour les rejoindre. Un message qui a peut-être redonné espoir à Eric Abidal, le secrétaire technique blaugrana.

Le Barça aurait les idées claires pour Lautaro Martinez