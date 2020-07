Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand ménage opéré pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 juillet 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 29 juillet 2020 à 8h33

Le Barça n'aurait pas oublié l'idée de recruter Lautaro Martinez pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant. Toutefois, pour attirer le buteur de l'Inter vers Barcelone, l'écurie catalane serait contrainte d'insérer des joueurs dans la transaction et de procéder à quelques ventes.

Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le Barça serait en quête de son successeur. Pour prendre l'héritage de son numéro 9, le club catalan voudrait miser sur Lautaro Martinez en priorité. Toutefois, l'Inter se monterait dur en affaire et voudrait absolument récupérer une somme avoisinant les 111M€ pour le laisser filer. Ce qui mettrait le FC Barcelone dans l'embarras, puisque la crise provoquée par le coronavirus aurait fortement touché ses caisses. Ainsi, pour débloquer le dossier Lautaro Martinez, le Barça serait dans l'obligation d'insérer certains de ses éléments dans la transaction et de vendre.

Une opération dégraissage pour Lautaro Martinez ?