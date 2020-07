Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez aurait fait une énorme promesse !

Publié le 29 juillet 2020 à 12h00 par A.D.

Depuis de longues semaines, le FC Barcelone tenterait d'arracher Lautaro Martinez à l'Inter. Alors qu'il serait emballé par l'idée de rejoindre le Barça, l'international argentin aurait confié aux dirigeants catalans qu'il était prêt à attendre l'été 2021, et à ne pas prolonger avec les Nerazzurri, pour les rejoindre.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lautaro Martinez serait de plus en plus incertain. Etincelant sous les couleurs de l'Inter, le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le club catalan voudrait faire du numéro 10 des Nerazzurri son digne héritier. Toutefois, Antonio Conte, qui ne voudrait pas se séparer de Lautaro Martinez, se montrerait dur en affaire et ne réclamerait pas moins de 111M€ pour son transfert. Une somme que ne serait pas disposé à payer le Barça à cause de la crise provoquée par le coronavirus. Alors qu'il serait ouvert à l'idée de rejoindre le FC Barcelone, Lautaro Martinez aurait fait passer un message fort au club catalan.

Lautaro Martinez prêt à tout pour rejoindre le Barça ?