Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 50M€ activé par le Barça ?

Publié le 29 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Pour renforcer sa défense centrale, le FC Barcelone ciblerait Pau Torres (23 ans), actuellement à Villarreal, et dont la clause libératoire est fixée à 50M€.

Le FC Barcelone se prépare à vendre plusieurs de ses éléments indésirables cet été. En effet, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo ou encore Philippe Coutinho seraient poussés vers la sortie. Mais le Barça compte également se renforcer et ce malgré des des caisses vides à cause du coronavirus. Pierre-Emerick Aubameyang et Lautaro Martinez sont évoqués pour renforcer l’attaque barcelonaise. Et pour ce qui est du secteur défensif, l'option Eric Garcia ne cesse de revenir, mais voilà qu'un autre nom aurait été coché…

Pau Torres intéresse le Barça