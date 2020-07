Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho avertit le Barça !

Publié le 28 juillet 2020 à 15h00 par Th.B. mis à jour le 28 juillet 2020 à 15h27

Très apprécié en Premier League, Philippe Coutinho pourrait prendre la décision de rester au FC Barcelone comme son agent Kia Joorabchian l’a assuré ces dernières heures.

De quoi sera fait l’avenir de Philippe Coutinho ? Devenu indésirable du côté du FC Barcelone, l’international brésilien a été prêté l’été dernier au Bayern Munich. Cependant, le club bavarois ne devrait pas le conserver outre son prêt, obligeant ainsi le milieu offensif à revenir au FC Barcelone. Une éventualité que le Barça ne prendrait pas en compte et travaille pour l’offrir à des clubs anglais dont Arsenal, comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières semaines. Bien que toutes les pistes seraient étudiées, l’option Barcelone n’est pas à écarter selon son agent.

« Il n'est pas non plus contre le fait de rester à Barcelone »