Mercato - Barcelone : Le Barça toujours à l'affût sur cette piste défensive ?

Publié le 28 juillet 2020 à 13h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait toujours intéressé par Mattia De Sciglio. Le club catalan aurait contacté la Juventus qui ne serait pas opposée à un départ de son défenseur.

Le mercato estival a notamment été marqué par l’échange entre Miralem Pjanic et Arthur. Une opération qui a fini par se décanter après plusieurs semaines de négociations. Et durant les discussions entre le FC Barcelone et la Juventus, le nom de Mattia De Sciglio (27 ans) aurait été cité. Plusieurs médias espagnols et italiens avaient indiqué que le défenseur pourrait être inclus dans la transaction, mais finalement cela n’a pas été le cas. .

Contacts entre la Juventus et le Barça pour De Sciglio