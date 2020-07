Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur entre en guerre contre le Barça !

Publié le 27 juillet 2020 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il est prévu qu’Arthur Melo quitte le FC Barcelone en fin de saison une fois le Final 8 de la Ligue des Champions achevé, l’international brésilien ne l’entendrait pas de cette oreille et aurait pris la décision de ne plus évoluer avec l’écurie catalane.

Arrivé au FC Barcelone en 2018 en provenance de Grêmio, Arthur Melo était considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du club catalan. Cependant, cela n’a pas empêché la direction du Barça de se séparer du jeune milieu brésilien afin de mettre ses comptes à l’équilibre avant le 30 juin dernier. En effet, le milieu de 23 ans a été vendu à la Juventus contre 80M€, tandis que Miralem Pjanic a fait le chemin inverse en rejoignant les Blaugrana pour 70M€ pour cinq ans, permettant au FC Barcelone d’amortir le coût de sa venue sur ces cinq années. Dans le même temps, au cours de ce deal entre les deux écuries, il a été convenu qu’Arthur Melo et le Bosnien finiraient la saison 2019/2020 avec le Barça et la Vieille Dame avant de rejoindre leur nouveau club respectif. Seulement voilà, le Brésilien aurait finalement pris la décision de prendre un autre chemin et de claquer la porte du FC Barcelone dès maintenant.

Arthur se sentirait maltraité par le Barça, le club le menacerait d’une procédure disciplinaire !