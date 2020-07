Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un échec cuisant pour un espoir français ?

Publié le 28 juillet 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Devenu indésirable du côté d’Arsenal où il a été écarté par Mikel Arteta, Matteo Guendouzi (21 ans) pourrait rebondir en Espagne, pisté notamment par le FC Barcelone. Mais là aussi ça se compliquerait considérablement pour l’espoir français.

Arrivé sur la pointe des pieds à Arsenal à l’été 2018 en provenance de Lorient, le jeune Matteo Guendouzi s’était immédiatement fait remarqué par les supporters des Gunners . Sous la houlette d’Unai Emery, le milieu de terrain français avait été élu joueur du mois d’août du club. Mais Guendouzi a pris de l’assurance, voire trop. Du haut de ses 21 ans, le natif de Poissy a depuis été pointé du doigt pour des problèmes de comportement en dehors du terrain. Lors d’un stage à Dubai cette saison, l’ancien titi du PSG a été repris de volée par Mikel Arteta, troisième entraîneur des Gunners cette saison après Freddie Ljungberg et Unai Emery. Un premier avertissement que n’a visiblement pas pris la peine d’écouter le principal intéressé. Résultat, après un coup de sang vis-à-vis de Neal Maupay lors de la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Brighton le 20 juin dernier (2-1), Matteo Guendouzi a définitivement été écarté du groupe de l’entraîneur espagnol. Il n’a pas jamais été retenu par Arteta et alors que le club londonien va disputer la finale de la FA Cup face à Chelsea samedi, Guendouzi ne devrait une nouvelle fois pas être aperçu dans le groupe des Gunners . De quoi le pousser vers un départ ? Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 24 juin que le FC Barcelone et le Real Madrid suivaient avec attention l’évolution de sa situation à Arsenal, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Approché par Charles Watts, correspondant d’Arsenal pour Goal , le clan Guendouzi a assuré être focalisé sur la fin de la saison. De son côté, Arsenal prévoirait de le vendre cet été ou de l’utiliser pour mener à bien un échange. Mais quelconque opération s’annonce délicate.

Guendouzi pour mener à bien un dossier prioritaire d’Arsenal

Depuis de longues semaines désormais, Arsenal ferait de Thomas Partey sa priorité absolue pour le mercato estival. Confronté à des problèmes financiers, le club londonien n’aurait pas les moyens pour s’aligner sur la clause libératoire de 50M€ de Partey. Pour parvenir à leurs fins, les Gunners prendraient en considération l’option de proposer les services de Matteo Guendouzi en échange de Partey à l’Atletico de Madrid. C’est du moins l’information communiquée par Goal et confirmée par The Guardian . Néanmoins, l’offre de 25M€ en complément de Guendouzi aurait été rejetée par la direction du club rojiblanco. Coach des Colchoneros , Diego Simeone voudrait à tout prix conserver le Ghanéen qui dispose d’ailleurs d’un contrat courant jusqu’en juin 2023. De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver de se mettre à rêver de recruter Matteo Guendouzi ? Pas vraiment.

Et pour Barcelone, ça ne se présente pas mieux…