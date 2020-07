Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça fixé à 65M€ ?

Publié le 30 juillet 2020 à 10h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens après une très bonne saison à Villarreal, Pau Torres serait notamment sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid. Cependant, les dirigeants blaugrana vont devoir débourser une belle somme pour espérer l’attirer…

Pau Torres sort d’une grande saison avec Villarreal. Grand artisan de la 5e place de son équipe, le défenseur central espagnol a participé à 34 rencontres de Liga, et a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Mais c’est surtout défensivement qu’il s’est illustré, avec de grosses performances tout au long de la saison, et notamment depuis la reprise du championnat après la pandémie de coronavirus. Des performances qui lui auraient permis de taper dans l’œil du Real Madrid et surtout du FC Barcelone. Mais pour le faire venir, les dirigeants blaugrana vont devoir mettre la main à la poche…

65M€ minimum pour Pau Torres ?