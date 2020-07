Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dernière chance offerte à Quique Setién ?

Publié le 30 juillet 2020 à 9h00 par A.D.

En grosse difficulté au FC Barcelone, Quique Setién serait conscient qu'il jouera son avenir en Ligue des Champions. En attendant, la direction du Barça lui apporterait tout son soutien et n'aurait pas l'intention d'aller voir ailleurs avant la fin de la saison.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Quique Setién serait plus qu'incertain. Depuis la reprise, le Barça a enchainé les contre-performances. Ce qui lui a couté le titre, et pourrait couter la tête de Quique Setién. En effet, le coach du FC Barcelone serait de plus en plus discuté ces dernières semaines. Alors qu'il ne bénéficierait plus du soutien de son vestiaire, Quique Setién pourrait prendre la porte en cas de nouvelle déconvenue.

Quique Setién en sursis ?