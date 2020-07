Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait tranché pour son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Luis Suarez pourrait quitter le Barça cet été et prendre la direction de la MLS. Bien que le championnat américain le tenterait, El Pistolero devrait poursuivre son aventure avec le club catalan.

Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans et ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan serait déjà en quête de son digne héritier. Et pour prendre la succession de son numéro 9, le Barça voudrait miser sur Lautaro Martinez en priorité. De son côté, Luis Suarez, qui sera en fin de contrat en juin 2021, pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'il aurait la cote en MLS, El Pistolero aurait reçu une offre importante venue d'Amérique selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo . Malgré tout, Luis Suarez n'en aurait pas encore fini avec le Barça.

Luis Suarez tenté par la MLS, mais...