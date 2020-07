Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable indication sur Jérémie Boga !

Publié le 30 juillet 2020 à 7h15 par A.C.

Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, a fait une nouvelle sortie remarquée sur Jérémie Boga.

En une seule saison, Jérémie Boga est devenu l’un des joueurs les plus courtisés de Serie A. Il faut dire que le joueur de Sassuolo a impressionné et, selon nos informations, il est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas tout, puisqu’il a également attisé la convoitise de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et de l’OGC Nice. En Italie, on parle surtout du Napoli. En pleine reconstruction, le club d’Aurelio De Laurentiis serait prêt à miser gros sur Boga.

« 40M€ ce n’est pas assez pour Boga ! »