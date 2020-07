Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit une bonne nouvelle pour la succession de Lopez !

Publié le 30 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Avec le départ imminent de Maxime Lopez vers le FC Séville, l’OM aurait coché le nom de Mijat Gacinovic. Et cet été, la porte pourrait bel et bien s’ouvrir pour le joueur de l’Eintracht Francfort.

Cet été, de nombreux départs sont annoncés à l’OM. Et le premier joueur à faire ses valises pourrait bien être Maxime Lopez. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain pourrait filer vers le FC Séville. Un départ qu’André Villas-Boas aurait toutefois l’intention de pallier et pour cela, les regards se tourneraient du côté de l’Allemagne. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un intérêt de l’OM pour Mijat Gacinovic, international serbe de 25 ans qui évolue aujourd’hui à l’Eintracht Francfort. Et dans ce dossier, Villas-Boas aurait toutes les chances d’y croire.

« S’il y a des offres satisfaisantes… »