Mercato - OM : Maxime Lopez aurait déjà validé son départ !

Publié le 29 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

Maxime Lopez aurait donné son feu vert pour un départ de l'OM cet été afin de prendre la direction du FC Séville.

L’été dernier, le directeur sportif du FC Séville, Monchi, avait déjà démarché l’Olympique de Marseille pour recruter Maxime Lopez. Tandis que le club continue andalou de travailler pour la venue du numéro 27 de l'OM, les supporters, eux, attendent avec impatience l’arrivée du potentiel remplaçant d’Ever Banega. Et alors que les négociations semblent reparties de plus belle ces derniers jours entre le clan Lopez et le FC Séville, ce départ semble se préciser.

Lopez aurait dit oui au FC Séville