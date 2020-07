Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça prêt à faire une fleur à Villas-Boas ?

Publié le 31 juillet 2020 à 7h00 par Th.B.

Pisté par l’OM, Diogo Dalot figurerait également sur les tablettes du FC Barcelone. Néanmoins, la direction sportive catalane privilégierait un profil différent de celui du latéral droit de Manchester United.

À 19 ans, Diogo Dalot a débarqué à Manchester United, à l’été 2018, en provenance du FC Porto. À l’époque, le FC Barcelone aurait déjà songé à le recruter selon Mundo Deportivo, mais y a réfléchi à deux fois, le club lusitanien réclamant une somme trop importante alors que le Barça avait cassé la banque un an plus tôt en recrutant Nelson Semedo. Résultat, Dalot est parti à Manchester United, mais n’est pas parvenu à y faire son trou à cause en partie à des pépins physiques. Au final, les Red Devils se sont attachés les services d’Aaron Wan-Bissaka l’été dernier, laissant très peu de temps de jeu à Dalot. Et l’OM aimerait profiter de cette opportunité en l’enrôlant sous la forme d’un prêt. La menace Barça serait néanmoins toujours présente.

Le Barça bien dans le coup pour Dalot, mais…