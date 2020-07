Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait pu sceller son avenir il y a bien longtemps…

Publié le 31 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Edinson Cavani est annoncé un peu partout, sans pour autant qu’une piste concrète ne se détache pour son avenir. Mais le désormais ancien attaquant du PSG aurait pu être fixé bien plus rapidement.

Quel avenir pour Edinson Cavani ? Sûrement pas du côté du Benfica Lisbonne. Dans la journée de mercredi, le club lisboète a publié un communiqué dans lequel il est stipulé que les rumeurs liant l’institution du football portugais à l’Uruguayen sont fausses. Sans club depuis la fin de son contrat au PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani pourrait s’en aller du côté de Leeds United. Récemment, le propriétaire du promu de Premier League ouvrait la porte à une éventuelle arrivée d’El Matador. Néanmoins, comme Bleacher Report l’a rapporté ces dernières heures, rien à signaler et tout reposerait sur l’implication de Marcelo Bielsa dans cette opération. Cavani aurait cependant pu éviter toute cette indécision.

Cavani à Chelsea, c’était chaud cet hiver !