Mercato - PSG : Un duel au sommet pour James Rodriguez ?

Publié le 31 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, James Rodriguez a été proposé à Leonardo pour la saison prochaine. L’international colombien, indésirable au Real Madrid, serait aussi dans le viseur de Manchester United, et un duel au sommet pourrait bien avoir lieu pour le milieu offensif de la Casa Blanca…

James Rodriguez reste très courtisé. Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane pour la saison prochaine, le milieu offensif de 29 ans n’a disputé que 14 petites rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid, après un prêt de 2 ans très réussi au Bayern Munich. Comme révélé par le10sport.com , James Rodriguez a été proposé par son agent Jorge Mendes à Leonardo, qui souhaite toujours renforcer son secteur offensif après les départs libres de Choupo-Moting et Edinson Cavani. Cependant, un duel au sommet pourrait avoir lieu avec Manchester United…

Manchester United propose 25M€, le Real en demande 40