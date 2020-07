Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’arrivée de Choupo-Moting au PSG !

Publié le 31 juillet 2020 à 1h45 par T.M.

Il y a deux ans désormais, Eric Maxim Choupo-Moting rejoignait le PSG, retrouvant à cette occasion Thomas Tuchel. Un choix sur lequel est revenu Just Choupo-Moting, père et agent du Camerounais.

Aujourd’hui, Eric Maxim Choupo-Moting est loin des joueurs les appréciés par les fans du PSG. Le Camerounais jouit d’une énorme cote sympathie au Parc des Princes et ce malgré le fait qu’il ne joue pas énormément sous les ordres de Thomas Tuchel. L’Allemand connaissait pourtant très bien l’attaquant pour l’avoir déjà eu sous ses ordres. Mais Choupo-Moting savait pourtant où il mettait les pieds en débarquant au PSG, au milieu de toutes ces stars. L’ancien joueur de Stoke City avait ainsi été recruté pour jouer le rôle de doublure d’Edinson Cavani. Pas de quoi rebuter le principal intéressé.

« On ne regrette rien »