Mercato – PSG : La joie de Choupo-Moting pour ce choix fort de Leonardo !

Publié le 28 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction

En fin de contrat, Eric Maxim Choupo-Moting avait finalement prolongé son contrat au PSG pour disputer la fin de la Ligue des Champions. Un choix de Leonardo qui a fait le bonheur du Camerounais.

Après plusieurs semaines de mercato estival, le PSG a perdu plusieurs de ses éléments. Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche ont quitté la capitale et ne disputeront pas la fin de la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. À contrario, alors qu’ils étaient en fin de contrat en juin dernier, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont finalement vu Leonardo leur offrir une prolongation de quelques semaines pour terminer la saison. L’attaquant camerounais s’est d’ailleurs récemment prononcé à ce sujet…

« Je veux finir la saison et la Ligue des champions »