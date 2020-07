Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rien ne serait perdu pour Mauricio Pochettino !

Publié le 28 juillet 2020 à 21h00 par Th.B.

Sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino serait une piste envisagée par le FC Barcelone qui pourrait décider à terme de se séparer de Quique Setién. Et pour son avenir, le technicien argentin ne se fermerait aucune porte.

Après avoir amené Tottenham à deux doigts de soulever la Ligue des champions la saison dernière qui a finalement pris ses quartiers à Liverpool, Mauricio Pochettino a connu des mois difficiles lors du début de saison et a d’ailleurs été remercié par sa direction fin novembre. Remplacé dans la foulée par le sulfureux José Mourinho, Mauricio Pochettino est depuis sans emploi. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en mai dernier, Newcastle pense à lui en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens. Le FC Barcelone en ferait de même alors que l’avenir de Quique Setién pourrait s’écrire à tout moment loin du Barça . The Times révélait dernièrement que bien que le club blaugrana soit venu aux renseignements pour une éventuelle nomination, Pochettino refuserait d’entraîner le FC Barcelone, étant passé à l’Espanyol Barcelone auparavant. L’Argentin ne serait finalement pas si catégorique.

Pochettino serait ouvert à tout