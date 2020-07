Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avenir déjà tout tracé pour Rakitic ?

Publié le 28 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2020 à 11h07

Indésirable du côté du FC Barcelone, Ivan Rakitic n’est pas pressé de partir et les clubs ne se bousculent pas pour le Croate. Une tendance qui pourrait sceller l’avenir du milieu barcelonais.

Ivan Rakitic va-t-il quitter le FC Barcelone à la fin de la saison ? Rien n’est acté. Dernièrement, le joueur clamait son envie de rester : « j’ai parlé avec le club et la conclusion est qu’il n’y a rien à évoquer car j’ai encore un an de contrat avec le Barca et que c’est le club où je veux être et jouer. Je m’entraîne bien et je suis sûr que je serais à Barcelone encore longtemps ». Mais le FC Barcelone ne serait pas sur la même longueur d’onde. Les Blaugrana souhaiteraient s’en débarrasser mais peu d'écuries seraient intéressées par le joueur, l'exception du FC Séville, l’ancien club d’Ivan Rakitic, qui était annoncé sur les traces du Croate. Toutefois, il se pourrait bien que l’intérêt du club andalou serait tout autre…

Rakitic parti pour rester ?