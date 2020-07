Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est prévenu pour Jeremie Boga !

Publié le 31 juillet 2020 à 0h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, l'OM serait en concurrence avec l'OL, le Stade Rennais, l’OGC Nice et Naples, qui est en pole position, pour Jeremie Boga. Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, a annoncé la couleur pour l'avenir de son attaquant.

Pour renforcer son attaque, André Villas-Boas souhaite s'attacher les services de Jeremie Boga cet été. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach de l'OM est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, l'OL, l'OGC Nice, le Stade Rennais et le Napoli sont également sur les traces du pensionnaire de Sassuolo. Selon nos informations du 10 juillet, l'OM et les autres clubs français sont devancés par les Azzurri , placés en pole position. Alors que Jeremie Boga (23 ans) ne manque pas de prétendants, Giovanni Carnevali s'est prononcé sur son avenir lors d'une assemblée de la Ligue organisée ce jeudi matin à Milan.

«Nous allons essayer de vendre le moins possible»