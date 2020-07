Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mission impossible pour Zidane dans ce dossier XXL ?

Publié le 30 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinédine Zidane depuis de longs mois, Donny Van de Beek pourrait avoir bien du mal à rejoindre le Real Madrid cet été. Et pour cause, le club merengue ne souhaiterait plus respecter un vieil accord avec l’Ajax Amsterdam...

Après l’aventure historique de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions lors de la dernière édition, de nombreux joueurs du prestigieux club hollandais ont passé un cap dans leur carrière. A l’image du départ de Matthijs de Ligt à la Juventus ou dernièrement celui d’Hakim Ziyech à Chelsea, Donny Van de Beek pourrait aussi quitter l’Ajax Amsterdam. Après avoir tenter de se l’offrir la saison dernière, le Real Madrid est toujours intéressé par le milieu de terrain hollandais. Zinédine Zidane a d’ailleurs même appelé le joueur pour lui faire part de son intérêt comme vous l'avait révélé le10sport.com. Un éventuel transfert serait à l’ordre du jour dans les dernières réunions du club merengue et aux dernières nouvelles, le Real Madrid ne devrait pas faire de folie pour Van de Beek.

Un accord renégocié ?