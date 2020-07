Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un objectif à 150M€ est fixé pour le mercato !

Publié le 30 juillet 2020 à 13h30 par La rédaction

En raison de la crise du Covid-19, le Real Madrid souhaiterait réaliser une vaste opération de dégraissage de son effectif cet été. Avec déjà une partie de ses ventes réalisée, Zinedine Zidane pourrait continuer son opération afin d’atteindre l’objectif fou fixé par son président Florentino Pérez…

Le Real Madrid devrait avoir un tout autre visage la saison prochaine. Champion de Liga devant le FC Barcelone, Zinedine Zidane et consort sortent d’une saison réussie en tous points sur le plan national. Cependant, la pandémie de Coronavirus qui a frappé le monde entier a mis en difficulté plus d’un club d’un point de vue financier. Et Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca , aurait fixé un objectif de vente très élevé pour cet été…

48M€ déjà dans les caisses, objectif 150M€ ?

Ainsi, d’après les dernières informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid souhaiterait vendre pour 150 à 180M€ cet été. Un objectif que Zinedine Zidane s’efforce de réaliser, lui qui a déjà réussi à faire rentrer 48M€ dans les caisses des Merengue grâce à plusieurs ventes qu’il a déjà réussi à réaliser. Achraf Hakimi, parti à l’Inter Milan pour 40M€, est en grande partie celui qui a permis au Real Madrid de récupérer autant d’argent si rapidement. Les ventes de Javi Sanchez, parti à Valladolid pour 3M€, et de De Frutos, qui a lui signé en faveur de Levante contre 5M€. Des ventes qui permettent au club de se retrouver en bonne position financière, mais encore loin de l’objectif fixé par le président du Real Madrid. Cependant, trois autres joueurs seraient toujours sur la sellette…

Bale, James et Oscar Rodriguez sur le départ ?

Ainsi, toujours d’après les informations du quotidien sportif espagnol, Zinedine Zidane espérerait se séparer de James Rodriguez, Gareth Bale ainsi que Oscar Rodriguez pour atteindre cet objectif. Les trois joueurs disposent d’une belle cote sur le marché des transferts, et les évaluations financières concernant ces joueurs pourraient permettre au Real Madrid de se rapprocher de leur objectif de vente minimum. Avec un James évalué à 40M€, Oscar Rodriguez à 20 et Gareth Bale à environ 30M€, le Real se garantirait donc des ventes, en ajoutant cela à celles déjà réalisées, pour un montant avoisinant 138M€. Ajoutez à cela les nombreux joueurs indésirables dans l’effectif mardilène, et l’objectif pourrait rapidement être atteint par Florentio Pérez, qui espère toujours dégraisser son effectif afin de financer son ambitieux mercato…