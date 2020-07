Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez lance une opération à 180M€ pour cet été !

Publié le 24 juillet 2020 à 22h00 par B.C.

Après avoir vendu Achraf Hakimi, le Real Madrid compte se séparer d'autres joueurs durant le mercato estival. D'ailleurs, Florentino Pérez aimerait récupérer jusqu'à 180M€ grâce aux transferts.

Grâce à une série de victoires exceptionnelle après l'interruption de la Liga, le Real Madrid est parvenu à décrocher un 34e titre de champion d'Espagne. De quoi permettre à Zinedine Zidane d'être serein pour son avenir et de préparer le mercato estival pour la saison prochaine. Mais avec la crise sanitaire liée au coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football, il sera difficile pour le Real Madrid de réaliser ce qu'il avait initialement prévu cet été. Ainsi, Florentino Pérez et Zinedine Zidane devront attendre avant de récupérer Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, de quoi inciter les deux hommes à se focaliser sur une autre priorité...

Le Real Madrid espère récupérer 180M€ cet été