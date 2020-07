Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le sort de Martin Braithwaite déjà scellé ?

Publié le 30 juillet 2020 à 20h00 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone en tant que joker médical suite à la blessure d’Ousmane Dembélé lors de la deuxième partie de saison, Martin Braithwaite devrait plier bagage dans les prochaines semaines.

Quelques semaines et puis s’en va ? Martin Braithwaite a débarqué au FC Barcelone en provenance de Leganés le 20 février dernier. La raison de ce transfert si tardif et pourtant autorisé ? Ousmane Dembélé s’était blessé quelque temps après Luis Suarez et le FC Barcelone a eu l’autorisation de la Liga de recruter un joker médical à condition qu’il évolue en Espagne. Après s’être aligné sur les 18M€ de la clause libératoire du joueur, Braithwaite est devenu un nouveau blaugrana. Mais l’idylle du Danois pourrait déjà toucher à sa fin.

Des discussions avec des clubs anglais