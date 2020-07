Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier XXL de Leonardo risque de s'éterniser !

Publié le 30 juillet 2020 à 18h15 par Th.B.

Pour renforcer la charnière centrale qui va se retrouver affaiblie par le départ de Thiago Silva, le PSG songerait à Kalidou Koulibaly. Trop cher, aucune offre n’aurait été formulée au Napoli par le club de la capitale, et pas seulement.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va rendre son brassard de capitaine. En effet, le Brésilien vit ses dernières semaines au PSG, son contrat courant jusqu’à la fin du mois de juin. Et pour le remplacer, la direction sportive du PSG semble scruter le marché, et ce depuis plusieurs mois. Pendant un moment, Kalidou Koulibaly a été annoncé proche de rejoindre le PSG avant que l’intérêt des clubs anglais ne changent la donne. Le10sport.com vous avait révélé la volonté de Liverpool ainsi que celle de Newcastle de recruter le défenseur du Napoli. Manchester City et Manchester United sont également dans le coup. Mais qu’en est-il vraiment ?

Des intérêts pour Koulibaly, mais pas d’offensives à noter