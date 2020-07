Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour Zidane avec Pogba ?

Publié le 30 juillet 2020 à 16h00 par Th.B.

Ouvert à l’idée de recruter Paul Pogba, et ce depuis un bon moment, Zinedine Zidane pourrait à terme parvenir à ses fins avec le joueur de Manchester United. Le Real Madrid va cependant devoir rester sur le qui-vive. Explications.

Comme Florentino Pérez l’a récemment annoncé à la Onda Cero , le Real Madrid devrait se montrer relativement calme et surtout mesuré sur le marché des transferts. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été. Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose ». Voici le témoignage que livrait le président du Real Madrid dans la foulée du sacre de la Casa Blanca en Liga. Cependant, il pourrait y avoir des opportunités que le club merengue ne pourrait pas laisser passer. Exemple ? Paul Pogba. The Daily Mail révélait dernièrement que Manchester United serait susceptible de sacrifier le champion du monde afin de financer l’opération Jadon Sancho. De quoi faire les affaires de Zinedine Zidane, qui a récemment discuté avec l’agent du joueur Mino Raiola, comme le10sport.com vous le révélait le 31 mai dernier. En se montrant attentif et patient, le Real Madrid pourrait recruter Pogba, à condition de dégainer plus vite que l’adversaire.

La porte pourrait s’ouvrir pour Pogba, mais attention à la Juventus