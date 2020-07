Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale pourrait jouer un mauvais tour à Zidane…

Publié le 30 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

Désireux de dégraisser son effectif cet été, le président du Real Madrid Florentino Pérez souhaiterait se séparer de Gareth Bale, qui n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Cependant, le Gallois aurait un tout autre plan concernant son avenir…

L’avenir de Gareth Bale pourrait s’écrire loin du Real Madrid la saison prochaine. Depuis maintenant plus d’une saison, le Gallois n’entre plus dans les plans des entraîneurs madrilènes, et notamment de Zinedine Zidane, qui continue de le mettre sur le banc depuis de nombreux mois. Avec seulement 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues pour un maigre bilan de 3 buts et 2 passes décisives, Bale ne réalise pas une bonne saison dans la Capitale, et les dirigeants pousseraient pour le faire partir. Cependant, l’ailier gallois pourrait bien jouer un bien mauvais tour à Florentino Pérez…

Bale prêt à aller au bout de son contrat ?