Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le dossier Kai Havertz !

Annoncé proche de Chelsea malgré l'intérêt du Real Madrid, Kai Havertz ne devrait pas partir de sitôt. En plus de voir Chelsea ne pas tenter de concrétiser son intérêt, le Bayer Leverkusen aurait pris une grande décision sur l’avenir du milieu allemand.

Désireux de renforcer les contours de son effectif avec la ferme intention de recruter de jeunes joueurs, Zinédine Zidane se serait positionné sur plusieurs pépites. Si le dossier Jadon Sancho ne semble pas prendre le bon chemin, l’entraîneur du Real Madrid espère toujours que Kai Havertz rejoindra ses rangs dans un avenir proche. Le 10 Sport vous révélait effectivement que Zidane est un grand admirateur du joueur du Bayer Leverkusen. Très proche de rejoindre Chelsea ces derniers jours, Havertz verrait la direction du club allemand repousser un éventuel transfert...

Selon les informations de Sport Bild , Chelsea n’aurait toujours pas transmis d’offre au Bayer Leverkusen pour Kai Havertz. Les Blues vont-ils bientôt proposer une offre concrète ? S’aligneront-ils aux demandes du club allemand ? Face à toutes ses questions sans réponse et cette situation de « poker » , les dirigeants du Bayer Leverkusen auraient fait savoir à Havertz qu’ils comptaient sur lui pour disputer la Ligue Europa ! Une décision qui ne peut donc que repousser l’échéance d’un éventuel transfert. Zinédine Zidane tentera-t-il de dépasser le club londonien ? Réponse dans les prochains jours.

