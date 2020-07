Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça va clairement se compliquer avec Gareth Bale !

Publié le 29 juillet 2020 à 19h30 par T.M.

Zinedine Zidane ne comptant pas sur Gareth Bale, le Real Madrid cherchera à s’en débarrasser cet été. Mais la mission s’annonce compliquée entre la volonté du Gallois de ne pas bouger et surtout le manque de prétendants.

Après son transfert avorté vers la Chine l’été dernier, Gareth Bale a dû repartir pour une saison au Real Madrid. Mais entre le Gallois et Zinedine Zidane, la relation ne s’est pas améliorée et cela a été très compliqué pour le joueur de 31 ans. En effet, Zizou ne compte clairement pas sur l’attaquant, n’ayant d’ailleurs même pas fait appel à lui lors des derniers matchs de la saison. Entre Gareth Bale et le Real Madrid, cela pourrait donc sentir le divorce, mais malgré sa situation délicate, le principal intéressé n’entend pas quitter son confort actuel dans la capitale espagnole. « Gareth va bien. Il a encore deux ans de contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. Il est toujours aussi bon que n’importe quel joueur du Real Madrid », lâchait notamment dernièrement Jonathan Barnett, l’agent du Madrilène.

La Premier League se retire !

Pour le Real Madrid, se débarrasser de Gareth Bale s’annonce donc très compliqué et à en croire les dernières informations relayées par Mundo Deportivo , cela pourrait l’être encore plus. En effet, la Premier League aurait pu être un allié de taille pour les Merengue puisqu’avec leur puissance financière, les clubs anglais auraient pu s’aligner sur le salaire colossal du Gallois, tout en offrant une belle indemnité à Florentino Pérez. Néanmoins, de l’autre côté de la Manche, aucun club ne voudrait actuellement offrir le salaire réclamé par Bale, à savoir 15M€ par saison. S’il venait à faire un effort, le Madrilène pourrait voir Manchester United taper à sa porte, mais réduire ses émoluments ne semble pas être une option pour le joueur de 31 ans. Les options se réduisent donc un peu plus pour Gareth Bale, qui ne voudrait désormais plus aller en Chine. De quoi donc donner un peu plus de maux de tête à la Casa Blanca.

Le Real Madrid va devoir mettre la main à la poche ?

Un départ de Gareth Bale cet été semble de plus en plus difficile à imaginer. Néanmoins, le Real Madrid pourrait avoir la solution, à condition toutefois de mettre la main à la poche, mais cela pourrait coûter cher à Florentino Pérez. En effet, dernièrement, la presse espagnole assurait que le Gallois était prêt à accepter d’être libéré de ses deux ans de contrat à condition que les Merengue lui offrent ses salaires. Et cela monterait jusqu’à 60M€. Le Real Madrid pourrait-il alors envisager de lâcher une telle somme pour mettre enfin fin au fiasco Gareth Bale ?