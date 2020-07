Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Zidane qui vole au secours de Bale !

Publié le 26 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

Traversant une passe plus que délicate au Real Madrid, Gareth Bale peut cependant compter sur son coéquipier Toni Kroos.

Gareth Bale est un joueur du Real Madrid depuis 2013 et a un temps eu un gros rôle à jouer dans l’effectif merengue. Cependant, depuis la prise de fonction de Zinedine Zidane en 2016, le statut du Gallois a petit a petit changé. Désormais, l’international gallois dispose d’un temps de jeu famélique alors qu’il est le joueur le mieux payé du club. Une situation qui aurait pu changer l’été dernier avec son départ au Jiangsu Suning avant que le Real Madrid ne se rétracte, faute d’une indemnité de transfert suffisante. Un échec que le joueur pourrait toujours avoir en travers de la gorge d’après Toni Kroos.

« Je ne sais pas s'il est encore un peu remonté à cause de ça »