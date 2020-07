Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone peut jouer un mauvais tour à Villas-Boas !

Publié le 29 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

Sur le départ à Manchester United, Diogo Dalot a notamment été annoncé dans le viseur d'André Villas-Boas. Toutefois, l'entraîneur de l'OM pourrait finalement voir son compatriote lui filer sous le nez pour aller au FC Barcelone.

Diogo Dalot a connu une saison plus que moyenne du côté de Manchester United. Entre l’émergence de Brandon Williams côté gauche et l’arrivée d’Aaron Wan-Bissaka côté droit, le latéral portugais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison chez les Red Devils . Avec seulement 11 petites rencontres, toutes compétitions confondues, disputées cette saison, Dalot pourrait tenter de se trouver une porte de sortie la saison prochaine, et André Villas-Boas penserait notamment à lui pour renforcer la défense de l'OM. Cependant, le club phocéen pourrait bien se retrouver en difficulté…

Le Barça prêt à tenter le coup Dalot ?