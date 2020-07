Foot - Mercato

Mercato : L’étau se resserre pour Edinson Cavani !

Publié le 29 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani semble avoir de moins en moins d’options pour son avenir.

Entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain s’est fini depuis presque un mois. L’attaquant, adulé par les supporters, a en effet décidé de ne pas terminer la saison avec le PSG, à l’inverse de Thiago Silva ou Eric Maxim Choupo-Moting. Cela n’a d’ailleurs pas vraiment plu à ses anciens coéquipiers, qui respectent toutefois sa décision. « C’est un mec que j’aime beaucoup ! » a récemment expliqué Presnel Kimpembe, au micro de RMC Sport . « Il le sait, et le voir partir, ça me peine aussi, même s’il faut respecter son choix et celui du club ». Même son de cloche pour Mauro Icardi, qui était pourtant en concurrence directe avec Cavani. « S’il va me manquer ? Évidemment » a expliqué le numéro 18 du PSG, dans les colonnes du Parisien . « Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors. C’est un grand monsieur. C’est le type de personne qui manque toujours ». Certains observateurs ont d’ailleurs regretté cette sortie pas vraiment réussie de Cavani, qui reste tout de même un joueur important dans l’histoire du PSG.

Cavani veut rester en Europe...

Mais à quoi faut-il s’attendre désormais, pour Edinson Cavani ? Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées pour l’attaquant de 33 ans, qui souhaite rester en Europe. Le 16 juin dernier nous révélions que le Napoli songe à un retour de Cavani, qui a porté le maillot du club pendant trois années. L’Uruguayen a également été lié à l’Inter, Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle. Une nouvelle piste pourrait toutefois se concrétiser. Selon nos informations, le Bayern Munich songe également à Cavani. Nous vous avons récemment révélé que le frère du meilleur buteur de l’histoire du PSG a été contacté par le club bavarois, qui semble vouloir entamer un cycle ambitieux. Benfica est également dans le coup, même si les négociations bloquent au niveau du salaire.

