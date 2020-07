Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour ce compatriote de Neymar !

Publié le 31 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Pour l’après-Thiago Silva, le PSG songe au jeune Gabriel qui évolue au LOSC. Et le Brésilien pourrait bien être disponible cet été.

Gabriel est l’un des défenseurs les plus en vogues du marché. Jeune (22 ans), disposant d’un gros volume de jeu et relativement bon à la relance, le profil du Brésilien semble plaire à un bon nombre de formations européennes. Hormis le Napoli, le PSG pense à lui pour succéder à Thiago Silva, à l’instar d’Everton ou encore de Chelsea. Néanmoins, ces deux clubs ne sont plus dans la course.

Le PSG bien placé pour Gabriel ?