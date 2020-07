Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale aurait fait une énorme annonce en interne !

Publié le 31 juillet 2020 à 1h30 par B.C.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Gareth Bale aurait fait savoir à son sélectionneur qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Casa Blanca malgré l'Euro 2021 l'été prochain.

Entre Zinedine Zidane et Gareth Bale, la rupture est totale. Dès l'été dernier, l'entraîneur du Real Madrid avait annoncé en conférence de presse qu'il attendait le départ de son joueur, longtemps annoncé vers la Chine. Finalement, le Gallois est resté une saison de plus chez les Merengue , mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour lui. Avec seulement 20 rencontres disputées pour 3 buts et 2 passes décisives, Gareth Bale n'a clairement pas marqué des points, et Zidane n'a d'ailleurs pas hésité à se passer totalement de ses servies lors des dernières journées du championnat espagnol. Désormais, les dirigeants du Real Madrid espèrent bien se séparer de leur indésirable durant le mercato estival, mais ce n'est pas gagné.

Malgré les difficultés, Gareth Bale veut rester au Real Madrid